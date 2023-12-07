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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии доставят в Москву

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации в московские медучреждения пострадавших в результате стрельбы в гимназии, сообщила пресс-служба ведомства.

"На вертолете Ми-8 - медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что психологи оказывают необходимую поддержку пострадавшим и их родственникам.

7 декабря стрельба произошла в брянской гимназии №5. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек. Одна из раненых одноклассниц скончалась от полученных ран.

Возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск МЧС
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