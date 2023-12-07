Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии находятся в тяжелом состоянии

Их доставят в Москву для дальнейшего лечения

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Состояние двоих из пяти детей, пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале в четверг.

"Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.

Глава региона подтвердил, что дети в тяжелом состоянии продолжат лечение в Москве, уточнив, что речь идет о Российской детской клинической больнице.

Ранее сообщалось о прибытии в Брянск спецборта МЧС РФ, на котором пострадавших доставят в столицу.

В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.