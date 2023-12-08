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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

В 7 регионах РФ могут применить две дополнительные формы голосования на выборах президента

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В семи регионах России, в том числе в четырех новых субъектах, предлагается применять две дополнительные формы голосования избирателей на выборах президента в марте 2024 года - на придомовых территориях и в отдаленных местах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На территориях семи субъектов РФ в течение всех трех дней могут применяться уже две дополнительные формы голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу.

Глава комиссии сообщила, что две эти формы голосования предлагается применять в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.

"Пока мы еще не приняли решение о том, насколько целесообразно и возможно проводить выборы в этих четырех наших воссоединенных субъектах РФ, но принимая это постановление, мы условно описываем, что если мы примем последующее решение, а такое решение мы обязаны принять до 12 декабря, тогда нормы этого постановления о возможных формах голосования будет действовать", - сказала председатель комиссии.

По ее словам, речь идет о голосовании избирателей на территориях и в местах, пригодных и оборудованных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); это первая дополнительная форма.

Вторая форма - голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Памфилова сообщила, что при применении этих форм должны быть наблюдатели и все стандарты проведения голосования.

Члены ЦИК РФ в ходе заседания в пятницу должны принять постановлении об утверждении двух дополнительных форм голосования в этих регионах.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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