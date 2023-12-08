Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

"Единая Россия" пошлет наблюдателей на все избирательные участки на выборах в марте

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На президентских выборах в марте "Единая Россия" планирует направить по нескольку наблюдателей на каждый избирательный участок, заявил через пресс-службу замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

"Партия готовит резерв в количестве 2-3 наблюдателей, в зависимости от числа избирателей, на каждый участок", - сказал он.

Список потенциальных наблюдателей уже составляется, в начале года партия их начнет обучать.

Выборы президента пройдут 15-17 марта 2024 года. Как ранее отмечал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия примет в этой кампании самое активное участие.

Андрей Турчак Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Telegram оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе
Выставка-форум "Россия"

Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней

Суд взыскал с Полонского в пользу Дерипаски 20 млн руб. из-за оскорблений

Суд взыскал с Полонского в пользу Дерипаски 20 млн руб. из-за оскорблений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });