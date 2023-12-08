"Единая Россия" пошлет наблюдателей на все избирательные участки на выборах в марте

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На президентских выборах в марте "Единая Россия" планирует направить по нескольку наблюдателей на каждый избирательный участок, заявил через пресс-службу замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

"Партия готовит резерв в количестве 2-3 наблюдателей, в зависимости от числа избирателей, на каждый участок", - сказал он.

Список потенциальных наблюдателей уже составляется, в начале года партия их начнет обучать.

Выборы президента пройдут 15-17 марта 2024 года. Как ранее отмечал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия примет в этой кампании самое активное участие.