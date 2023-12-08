Песков сказал, что Путин объявит, пойдет ли на новый срок, когда сочтет нужным

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявит о том, пойдет ли он на новый президентский срок тогда, когда он посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сообщит об этом (примет ли он участие в выборах президента РФ в 2024 году - ИФ), когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение", - сказал Песков.

По словам Пескова, глава государства всегда в своей деятельности, в своей работе "опирался и опирается на поддержку людей". Песков отметил, что основным приоритетом Путина является "повышение уровня благосостояния и уровня жизни людей".

"Здесь, конечно, нет никаких сомнений, что вот эта прямая связь работает постоянно", - отметил Песков.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.