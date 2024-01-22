Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Представители Белоруссии примут участие в наблюдении за выборами в России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии получил приглашение принять участие в наблюдении за президентскими выборами в России, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко в понедельник.

"Там (в РФ - ИФ) будет трехдневное голосование - 15, 16 и 17 марта. Сейчас мы готовим соответствующие документы для направления в ЦИК России", - приводит слова Карпенко госагентство БелТА.

"Есть порядок аккредитации. Мы обычно выставляем требования, до какого периода можно подать соответствующие документы. Это мировая практика. Точно так же и мы, когда участвуем в международном наблюдении, до определенного периода подаем соответствующие анкеты и направляем соответствующие письма", - пояснил глава белорусского Центризбиркома.

Игорь Карпенко Центризбирком ЦИК Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Индексы США существенно выросли в пятницу

Индексы США существенно выросли в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });