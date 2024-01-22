Представители Белоруссии примут участие в наблюдении за выборами в России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии получил приглашение принять участие в наблюдении за президентскими выборами в России, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко в понедельник.

"Там (в РФ - ИФ) будет трехдневное голосование - 15, 16 и 17 марта. Сейчас мы готовим соответствующие документы для направления в ЦИК России", - приводит слова Карпенко госагентство БелТА.

"Есть порядок аккредитации. Мы обычно выставляем требования, до какого периода можно подать соответствующие документы. Это мировая практика. Точно так же и мы, когда участвуем в международном наблюдении, до определенного периода подаем соответствующие анкеты и направляем соответствующие письма", - пояснил глава белорусского Центризбиркома.