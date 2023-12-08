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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

ЦИК РФ будет приглашать международных наблюдателей на выборы президента

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России будет приглашать международных наблюдателей для работы на выборах президента РФ в марте 2024 года; многие из них готовы приехать, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей, обязательно. У нас очень широкие связи, и пулом недружественных стран дело не ограничивается, мир большой", - сказала Памфилова журналистам в пятницу.

По ее словам, "мы входим в целый ряд международных ассоциаций".

"Мы знаем уже сейчас, что многие готовы к нам приехать и приедут. Наблюдатели международные будут обязательно", - сказала глава комиссии.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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