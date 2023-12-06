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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

80% избирателей смогут проголосовать на выборах президента на участках с видеонаблюдением

Видеонаблюдение в ТИК будет проводиться с 20 часов в последний день голосования и до конца приема протоколов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Более 80% избирателей на президентских выборах в марте будут голосовать на избирательных участках, где будет организовано видеонаблюдение, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

По его словам, видеонаблюдение охватит 89 регионов; будет сформировано более 40 тысяч объектов видеонаблюдения.

Из-за сокращения финансирования у Минцифры на организацию видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) было принято решение, что в ТИК видеонаблюдение будет вестись только в последний день голосования - с 8 часов вечера до завершения приема протоколов.

"Там нет избирателей, там есть наблюдатели", - уточнил Булаев.

"Было принято решение, что мы вместо ТИК в связи с уменьшением расходов сохраняем практически в полном объеме количество избирательных участков", - добавил он.

Он предложил провести тестовую организацию видеонаблюдения в ТИК четырех новых регионов, чтобы "посмотреть, как это работает".

Проведение выборов президента планируется в марте 2024 года.

Минцифры Николай Булаев Центризбирком
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