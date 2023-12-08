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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Выдвижение кандидатов на выборы президента РФ продлится до 1 января

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента РФ будет возможно до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря, следует из календарного плана ЦИК РФ.

Согласно материалам, самовыдвижение кандидатов, представление в Центризбирком ходатайств о регистрации групп избирателей и иных документов начнется 7 декабря и продлится до 18:00 27 декабря.

Выдвижение кандидатов от партий, представление ими документов также стартует 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

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Также с 27 декабря до 18:00 31 января кандидаты должны предоставить документы для регистрации. ЦИК РФ не позднее чем через 10 дней после приема документов должен принять решение о регистрации кандидата на выборы или об отказе.

Предвыборная агитация на телеканалах, в периодических печатных и сетевых изданиях продлится с 17 февраля по 15 марта. Ее окончание предусмотрено 15 марта в 00:00 по местному времени.

ЦИК определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из плана.

Также в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ - не позднее 21 марта.

Совет Федерации в четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

ЦИК РФ
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