Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Песков сказал, что нюансы выдвижения Путина в президенты еще предстоит определить

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нюансы, связанные с выдвижением Владимира Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От вас посыпалось много вопросов насчет штаба, того, как выставляется Путин и так далее. Вчера были назначены выборы, сегодня Путин заявил о своем намерении участвовать. Все остальное пока является нюансами, которые еще предстоит определить", - заявил Песков журналистам.

"По мере того, как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать", - подчеркнул он.

У представителя Кремля поинтересовались, можно ли считать эту пятницу первым днем предвыборной кампании Путина.

"Если вы хотите говорить де-факто, то, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом. Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему еще нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - пояснил Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, было ли пятничное объявление Путина о намерении баллотироваться на выборах "домашней заготовкой".

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ожидается участие Путина в съезде "Единой России"

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Telegram оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе
Выставка-форум "Россия"

Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });