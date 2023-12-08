Песков сказал, что нюансы выдвижения Путина в президенты еще предстоит определить

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нюансы, связанные с выдвижением Владимира Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От вас посыпалось много вопросов насчет штаба, того, как выставляется Путин и так далее. Вчера были назначены выборы, сегодня Путин заявил о своем намерении участвовать. Все остальное пока является нюансами, которые еще предстоит определить", - заявил Песков журналистам.

"По мере того, как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать", - подчеркнул он.

У представителя Кремля поинтересовались, можно ли считать эту пятницу первым днем предвыборной кампании Путина.

"Если вы хотите говорить де-факто, то, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом. Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему еще нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - пояснил Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, было ли пятничное объявление Путина о намерении баллотироваться на выборах "домашней заготовкой".