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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО
Фото: "Интерфакс"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья 422-го судебного участка Таганского района назначил административный штраф в размере 4 млн рублей компании Google за невыполнение предписания Роскомнадзора, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дело рассмотрела и.о. мирового судьи Александра Михалева.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети предписания о мониторинге соцсети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, которая должна была быть удалена на основании ранее направленного требования или уведомления (ст. 19.7.10-4 КоАП).

Согласно материалам дела, Google не выполнил предписания Роскомнадзора о мониторинге YouTube и не удалил оттуда ролики, содержащие контент, схожий до степени смешения с недостоверной общественно-значимой информацией об СВО.

Google уже не раз привлекали к ответственности за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, в том числе информации об СВО.

Google Роскомнадзор Таганский суд СВО Александра Михалева
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