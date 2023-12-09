Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ пройдет 16 декабря в зале "Зарядье", сообщил председатель Союза театральных за деятелей, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору ("Зарядья"), и он сказал, что поддержит нашу инициативу. Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет в субботу, 16-го числа в "Зарядье", - сказал Машков журналистам.

По его словам, прошлое собрание инициативной группы избирателей проходило на ВДНХ, однако в настоящее время там проходит выставка-форум "Россия", и "пространство расписано до марта".

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ в минувшую пятницу принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.