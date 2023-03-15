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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Число выдворенных из Москвы мигрантов увеличилось вдвое

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вопрос противодействия нелегальной миграции остается значимым для столицы, несмотря на увеличение в 2022 году числа выдворенных незаконных мигрантов, заявил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

"Значимым для столицы остается вопрос противодействия нелегальной миграции. В отчетном периоде более чем в два раза увеличилось количество вынесенных судебными органами решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ", - сказал он в среду, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Баранов также отметил, что "с миграционного учета в связи с выявлением фактов фиктивной постановки снято 396 тысяч иностранцев, что на 45% больше чем в 2021 году".

По его словам, важным вопросом является и незаконное использование в Москве иностранной рабочей силы. Так, в прошедшем году выявлено 7,5 тысяч случаев незаконного осуществления трудовой деятельности и более 9,5 тысяч фактов нарушения привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ.

Кроме того, возбуждено 106 уголовных дел по статье 322 УК РФ (организация незаконной миграции).

Москва МВД РФ
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