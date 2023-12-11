Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ провела в понедельник консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента РФ на территории четырех регионов, где введено военное положение; представители комиссии, ведомств и руководство регионов считают проведение выборов в этих регионах возможным, сообщили в ЦИК.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК, в консультациях приняли участие замглавы Центризбиркома Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, представители министерства обороны России и ФСБ России, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК РФ позднее понедельник.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ в минувшую пятницу принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.