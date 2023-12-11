Фигурантам дела о стрельбе в брянской гимназии предъявлены обвинения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинения фигурантам уголовного дела по факту стрельбы в гимназии Брянска, сообщает Следственный комитет России в понедельник.

Они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч. 2 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Обвинения предъявлены четверым фигурантам: отцу школьницы, устроившей стрельбу (обвиняется в небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства), замдиректора школы (халатность), генеральному директору частного охранного предприятия и сотруднице ЧОПа (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствие утверждает, что 7 декабря представитель охранного предприятия пропустила в школу ученицу 2009 года рождения с гладкоствольным охотничьим ружьем. Школьница открыла стрельбу, в результате чего один человек погиб, еще четверо - пострадали. Затем ученица покончила с собой.

По данным следствия, она стреляла из ружья марки "Бекас-3". Оружие принадлежало ее отцу.

"В нарушение правил хранения огнестрельного оружия, установленных федеральным законодательством, он не обеспечил безопасность его хранения, тем самым создал условия для использования ружья другим лицом", - говорится в сообщении.

СК полагает, что замдиректора гимназии ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по обеспечению безопасных условий нахождения детей в учебном заведении.

Кроме того, по данным ведомства, в учебном заведении имелся стационарный металлодетектор, но в тот день он не был установлен на входе в гимназию.

В СКР добавили, что в Брянск направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. Суд арестовал отца стрелявшей девочки, гендиректора и сотрудницу ЧОПа. Замдиректора гимназии отправлена под домашний арест.