Замдиректора брянской гимназии отправлена под домашний арест по делу о стрельбе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска в воскресенье избрал заместителю директора брянской гимназии №5, где учащаяся открыла стрельбу, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Лариса Католикова будет находиться под домашним арестом до 7 февраля.

В субботу, 9 декабря, суд арестовал до 6 февраля сотрудницу и директора предприятия, охраняющего учебное заведение.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии.

В ходе проверки прокуроры установили, что стационарный металлодетектор убрали со входа в школу.