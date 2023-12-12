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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

На "Прямую линию" президента поступило уже более 1 млн вопросов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На объединенную большую пресс-конференцию и "Прямую линию" президента, которые пройдут 14 декабря, поступило уже более миллиона вопросом, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вопросы уже ушли солидно за миллион поступившие. Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами. Работа по обобщению продолжается", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что в зале 14 декабря будут находиться журналисты, представители федеральных СМИ, региональные СМИ, также будут представлены и иностранные журналисты, аккредитованные в Москве.

Собирать вопросы для мероприятия начали 1 декабря. 8 декабря Песков спрогнозировал, что всего поступит больше миллиона вопросов. По его словам, все поступающие вопросы обрабатывают в Общероссийском народном фронте, обсуждают с руководством регионов и все эти проблемы будут отработаны в течение года.

Дмитрий Песков Общероссийский народный фронт Владимир Путин ОНФ
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