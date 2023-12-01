Начался прием вопросов от граждан для "Прямой линии" с Путиным

"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в совместном формате

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу стартует прием вопросов от россиян для "Прямой линии" и большой пресс-конференции, которые президент РФ Владимир Путин проведет в совместном формате 14 декабря.

Вопросы президенту будет возможно задать по бесплатному номеру 88002004040 или отправить бесплатным СМС на номер 04040. Ознакомиться со всеми возможными способами отправки вопроса президенту можно на сайте www.moskva-putinu.ru.

"Там еще есть у нас и телефонное приложение для андроидов, оно в этом году будет работать, и другие варианты. Все это предельно детально расписано на упомянутом сайте. В колл-центре программы будут принимать звонки телефонисты, волонтеры. И новация этого года - к проекту подключился Общероссийский народный фронт (ОНФ)", - рассказал накануне журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сотрудники ОНФ также будут собирать вопросы. "Вы спросите у меня, почему ОНФ? Потому что уже на протяжении целого ряда лет ОНФ после завершения "Прямой линии" в течение года до последнего вопроса обрабатывал все обращения граждан", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что специалисты ОНФ вместе с волонтерами будут продолжать принимать обращения граждан и после завершения программы. "Они будут целый год работать с тем, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение", - сказал он.

Обращения граждан будут поступать и через соцсети - "ВКонтакте", "Одноклассники". "Через них тоже через чат-бот можно отправить видеовопрос или текстовый вопрос президенту Путину", - добавил Песков.

Мероприятие 14 декабря будет проектом телевизионных каналов, добавил он.

"В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты - это российские региональные журналисты, всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве", - сказал Песков.

Песков пообещал своевременно сообщить о месте проведения этого мероприятия.

В ответ на вопрос о его хронометраже представитель Кремля заявил: "Прямая линия" не имеет заранее какого-то четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера".