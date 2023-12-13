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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЦИК принял документ об особенностях выборов президента РФ в регионах с военным положением

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании принял положение об особенностях подготовки и проведения выборов президента России в период действия военного положения на части территории страны.

В РоссииВыборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех днейВыборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех днейЧитать подробнее

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, среди таких особенностей - возможность установления решением избирательных комиссий субъектов перечня документов, использование которых допускается избирателям вместо паспорта.

Кроме того, требование закона об опубликовании списков избирательных участков с указанием мест нахождения участковых комиссий в этих регионах не применяется. Сведения о членах избирательных комиссий не публикуются и не распространяются.

Также, по его словам, утверждается специальный порядок аккредитации представителей СМИ. Он устанавливается избирательными комиссиями субъектов с учетом требований, обусловленных военным положением, и предусматривает, в частности, особую процедуру проверки сведений, содержащихся в заявках на аккредитацию. Постановлением также утверждаются специальные требования к фото- и видеосъемке.

Будет устанавливаться перечень труднодоступных и отдаленных местностей, где можно провести досрочное голосование как групп избирателей, так и в целом по избирательному участку.

Также на некоторых избирательных участках предусматривается упрощенный порядок формирования УИК (не из резерва составов участковых комиссий и без сбора предложений политических партий). В первую очередь, это касается избирательных участков, образованных на территории воинских частей, а также в труднодоступных или отдаленных местностях.

Среди особенностей процедуры голосования и установления итогов голосования: возможность сокращения продолжительности голосования; возможность перемещения всей документации в помещение ТИК или иное безопасное помещение; приостановление УИК всех избирательных действий в ходе подсчета голосов; возможность передачи данных протокола об итогах голосования по техническим каналам связи.

Центризбирком России на заседании 11 декабря принял постановление, согласно которому выборы президента РФ в марте 2024 года пройдут в четырех новых регионах, где введено военное положение.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

ЦИК РФ
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