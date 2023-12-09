Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Осадки в виде снега вернутся в Москву в субботу и продлятся до конца следующей недели, высота сугробов может вырасти до рекордных 45 см; с воскресенья начнется постепенное повышение температуры, к концу недели она поднимется до минус 9 - минус 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с субботы, погода в Москве будет со снегом. И если в субботу снежок будет небольшой, то дальше уже начинается более заметное выпадение снега. В воскресенье будет облачно, снег, гололедица. В понедельник из-за продолжающегося понижения давления уже снежок пойдет более такой заметный. Снег будет монотонно падать и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг", - сказал Вильфанд.

Высота снега в Москве к концу недели может достигнуть рекордных 40-45 см. Сейчас высота снега на станции ВДНХ составляет 34 см. По словам Вильфанда, "можно уверено говорить, что до конца следующей недели высота снега будет рекордной". "Сейчас будет еще выпадать снег, начиная с субботы, и вероятность того, что к концу следующей недели высота снега будет 40-45 см, она очень большая", - добавил он.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 7-11 м/с, а в понедельник - до 15 м/с. В понедельник ожидается метель.

Также в Москве начнется постепенное повышение температуры. В субботу она еще будет ниже нормы на 7 градусов - ночью минус 15 - минус 13, а днем минус 14 - минус 12. В воскресенье температура повысится - ночью минус 14 - минус 12, а днем минус 11 - минус 9.

С понедельника температура уже будет на 3-4 градуса ниже нормы: в понедельник ночью минус 12 - минус 10, а днем минус 9 - минус 7 градусов, а со вторника температура днем - минус 12 - минус 7 градусов.

"На вторую половину недели с 14 по 17 декабря прогноз такой: временами снег, ночные температуры минус 12 - минус 7, днем минус 9 - минус 4 градуса. Температура будет январской, на три градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

При этом, по его словам, потепления ждать не стоит. "Декабрь будет снежный и холодный", - отметил он.