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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Ненастная погода прогнозируется в Москве в четверг и пятницу

За два дня выпадет до 15 мм осадков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег будет идти в Москве в четверг и пятницу, за два дня выпадет до 15 мм осадков, но в субботу погода улучшится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложная погода будет в конце рабочей недели. Завтра к Москве приблизится циклон, давление начинает падать. В первой половине дня будет умеренный снег, а во-второй начинается сильный снег при ветре от 7 до 12 м/с, метель и снежные заносы", - сказал Вильфанд.

Температура воздуха днем в Москве будет минус 8 - минус 6 градусов, а по области - до минус 10, что на 3-3,5 градуса ниже нормы. В пятницу чуть потеплеет, днем от минус 5 до минус 3 градусов, что на 1-2 градуса ниже нормы.

Однако, по прогнозам, пятница станет самым сложным днем недели - сильный снег будет идти и ночью, и днем.

"Пятница будет ненастным днем, тяжелым для транспорта, и не только наземного, но и воздушного. Произойдет ухудшение видимости - снег с ветром, метель, заносы на дорогах, снежные накаты. Для любого транспорта сложный день", - сказал Вильфанд.

В целом за два дня выпадет около 15 мм осадков, а высота сугробов вырастет до 40-50 см.

Улучшение погоды будет в субботу.

"В субботу будет комфортный день. Температура минус 5 - минус 3 градуса днём, осадки существенно ослабеют, будет небольшой снежок. Погода очень неплохая для лыжных прогулок", - отметил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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