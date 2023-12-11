Метель прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Морозы из Москвы ушли, температура будет около нормы

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Метель с порывами ветра до 15 м/с прогнозируется в Москве во вторник, среду и четверг, снег будет идти до конца недели, что приведет к росту сугробов до рекордных 50 см. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня все ощутили, что морозы ушли. Начиная с завтрашнего дня в Москве дневные температуры будут от минус 7 до минус 4 – нормальная температура для декабря, на 1-1,5 градуса ниже нормы. И до конца недели будет примерно такая же температура", - сказал Вильфанд.

В течение всей недели в столице будет идти снег. "Во вторник, в среду и четверг, будет не просто снег, но еще и ветер с порывами до 15 м/с – это значит, что прогнозируются метели, перенос снежных масс с места на место", - сказал Вильфанд.

По прогнозам, в течение недели в столичном регионе может выпасть от 13 до 20 мм осадков, а по некоторым расчетам, как уточнил Вильфанд, до 25 мм осадков. Все это приведет к тому, что высота снега к концу недели увеличится на 15-20 см. "По расчетам, учитывая, что будет метель, высота сугробов будет от 40 до 50 см", - добавил он.

Таким образом, в Москве будут побиты рекорды по высоте снега. Так, 12 декабря рекордная высота снега была зафиксирована в 1980 году и составила 32 см, с 13 по 16 декабря максимальная высота снега была 32-33 см, такие значения были зарегистрированы в 1919 году, а начиная с 17 декабря рекордными были значения 1941 года - 36 см. "И вот все эти рекорды будут перекрыты, причем существенно. Год в этом плане уникальный", - сказал Вильфанд.