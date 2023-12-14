Путин пообещал решить проблему статуса и прав бойцов ЧВК

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал наличие проблемы статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в боевых действиях. Он сказал об этом, отвечая бойцу ЧВК, который сообщил, что после участия в СВО пытался получить официально статус ветерана, но везде ему отказали.

"Проблема есть", признал президент.

"Думаю что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны, - продолжил он. - Дело в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не допущены законом".

Он напомнил, что участники таких частных структур для участия в СВО контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными, сложно даже установить численность и списки этих частных подразделений, которые воевали.

Президент рассказал, что у его близких, у людей из его окружения, тех, кто с ним работает, дети и другие родственники воевали в составе таких частных военных компаний, некоторые отдали жизнь за родину.

"Их права безо всяческих сомнений должны быть восстановлены, - потребовал Путин. - Они имеют право на все льготы и на всю поддержку от государства, которыми пользуются все остальные участники боевых действий. Это принципиальная моя позиция, нужно это сделать".

По его словам, Минобороны знает о необходимости решить эту проблему, правительство тоже знает. Он пообещал, что все необходимое будет сделано.