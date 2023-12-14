Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Путин пообещал решить проблему статуса и прав бойцов ЧВК

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал наличие проблемы статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в боевых действиях. Он сказал об этом, отвечая бойцу ЧВК, который сообщил, что после участия в СВО пытался получить официально статус ветерана, но везде ему отказали.

"Проблема есть", признал президент.

"Думаю что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны, - продолжил он. - Дело в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не допущены законом".

Он напомнил, что участники таких частных структур для участия в СВО контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными, сложно даже установить численность и списки этих частных подразделений, которые воевали.

Президент рассказал, что у его близких, у людей из его окружения, тех, кто с ним работает, дети и другие родственники воевали в составе таких частных военных компаний, некоторые отдали жизнь за родину.

"Их права безо всяческих сомнений должны быть восстановлены, - потребовал Путин. - Они имеют право на все льготы и на всю поддержку от государства, которыми пользуются все остальные участники боевых действий. Это принципиальная моя позиция, нужно это сделать".

По его словам, Минобороны знает о необходимости решить эту проблему, правительство тоже знает. Он пообещал, что все необходимое будет сделано.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин Минобороны ЧВК СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин призвал еще раз проанализировать решение возобновить работу аэропорта Краснодара

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Суд отменил приговор правозащитнику Орлову за повторную дискредитацию ВС РФ

Суд отменил приговор правозащитнику Орлову за повторную дискредитацию ВС РФ
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ заявил, что мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });