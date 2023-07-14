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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Песков не исключил законодательного решения вопроса с ЧВК

Песков не исключил законодательного решения вопроса с ЧВК
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что дальнейшая судьба группы "Вагнер" еще не определена и не исключено, что проблема будет решаться на законодательном уровне.

На вопрос журналистов, продолжит ли свое существование "Вагнер" и в каком виде, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Вчера президент сказал, что такого юрлица, как ЧВК "Вагнер" де-юре не существует и не существовало, что это вопрос для дополнительного изучения и рассмотрения. Это достаточно сложный вопрос о юридическом статусе подобных компаний, который должен быть изучен".

На уточняющий вопрос, возможны ли законодательные изменения в этой области, представитель Кремля ответил: "По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении".

Касаясь подробностей и результатов встречи главы государства с представителями группы "Вагнер" и ее руководителем Евгением Пригожиным, пресс-секретарь президента отметил: "Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому рекомендуем туда обращаться".

13 июля президент Владимир Путин заявил, что легализация частных военных компаний - это отдельный вопрос, которым должны заниматься Госдума и правительство.

"У нас нет закона о частных военных организациях (...) Группа есть (ЧВК "Вагнер" - ИФ), но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - сказал он "Коммерсанту".

Отвечая на вопрос о юридическом статусе группы "Вагнер", глава государства заявил, что она "не существует". "У нас же нет закона о частных военных организациях", - добавил он.

"Такого юрлица (группа "Вагнер" - ИФ) нет", - сказал президент.

10 июля Песков подтвердил, что 29 июня Путин встретился с Евгением Пригожиным и командирами отрядов ЧВК "Вагнер". 29 июня Песков говорил, что не знает, где на тот момент находился Пригожин.

Вагнер Владимир Путин Госдума Дмитрий Песков Евгений Пригожин
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