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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Таможенники не заметили очередей у открывшихся на границе с Финляндией КПП

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области и Карелии не возникло скопления машин перед пунктами пропуска на границе с Финляндией, которые открылись в ночь на 14 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Очередей нет. МАПП Торфяновка Выборгской таможни - перед пунктом пропуска восемь грузовых машин, ноль легковых. МАПП Вяртсиля Карельской таможни - машин нет", - сказали в управлении.

Финская сторона открыла два КПП в ночь на 14 декабря и возобновилось пассажирское и грузовое движение через границу через пункты пропуска Ваалимаа - Торфяновка (Ленинградская область) и Ниирала - Вяртсиля (Карелия). Решение об открытии пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала действует до 14 января.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на границе с Россией, мотивируя это якобы массовым наплывом к финской границе мигрантов из третьих стран.

Карелия Ленинградская область Финляндия Вяртсиля Торфяновка
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