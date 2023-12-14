В Карелии сообщили о штатной работе КПП "Вяртсиля" на границе с Финляндией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пункт пропуска "Вяртсиля" на границе с Финляндией в Карелии работает в штатном режиме, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Очередей и столпотворения нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что среди желающих пересечь границу есть группы мигрантов.

"Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека. Остальных небольшими группами пропускают к КПП", - отметил Парфенчиков.

Как сообщалось, в ночь на четверг финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска Ваалимаа (сопредельный пункт пропуска на российской стороне - МАПП "Торфяновка" Выборгской таможни) и Ниирала (МАПП "Вяртсиля" Карельской таможни).