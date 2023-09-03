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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Правительство выделило более 2,6 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

Правительство выделило более 2,6 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров РФ.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В сообщении говорится, что речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

"Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", - добавили в правительстве.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 августа.

В мае этого года были выделены дополнительные субсидии в сумме почти 2,5 млрд рублей.

правительство РФ
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