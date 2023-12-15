ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за резкого повышения цен.

Как сообщается в пресс-релизе службы, ее территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Так, в результате изучения рынка, а также анализа представленных в службу материалов межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей - ООО "Партизан" и ООО СП "Октябрьское". С начала сентября они подняли оптово-отпускные цены до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями других общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца ООО "Советская агрофирма" и АО "Вятско-Полянская птицефабрика". С начала июня по октябрь эти компании повысили оптово-отпускные цены на яйца до 60%.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

Рост цен на яйца

Рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире в четверг объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

По данным Росстата, цены на яйца в РФ с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года - на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Для стабилизации ценовой ситуации Минсельхоз предложил обнулить таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это позволит ввезти 1,2 млрд яиц. Таможенная подкомиссия одобрила это предложение.

Кроме того, Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на ввоз яиц 4 турецким предприятиям, с 8 декабря аналогичный допуск получили еще 17 поставщиков. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.