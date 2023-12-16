Инициативная группа объявит, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Инициативная группа избирателей планирует поддержать кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Для этого сегодня (пройдет) заседание большой инициативной группы по выдвижению", - сказал Турчак, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, 17 декабря пройдет съезд "Единой России", который также поддержит кандидатуру Путина.

Свыше 500 человек вошли в инициативную группу избирателей по выдвижению Путина, сообщил ранее глава РСПП Александр Шохин.

Собрание проходит в субботу в концертном зале "Зарядье".

Среди приглашенных на собрание группы - руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Согласно законодательству РФ, если кандидат предлагает свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента ему необходимо прислать в ЦИК ходатайство о регистрации группы поддерживающих его избирателей. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.