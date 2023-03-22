Группировку из четырех спутников "Арктика-М" развернут на орбите к 2029 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" к 2029 году планирует развернуть на орбите группировку из четырех спутников мониторинга арктического региона "Арктика-М". Об этом сообщил директор департамента навигационных космических систем госкорпорации Виталий Мироничев.

"Группировка из четырех аппаратов "Арктика", ее мы планируем развернуть к 2029 году, будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг арктического региона, в том числе Севморпути", - сказал Мироничев на всероссийском совещании по космической съемке в 2023 году.

Он сообщил, что космический аппарат нового поколения "Арктика-МП" будет унифицирован со спутником "Электро-М". По словам директора департамента "Роскосмоса", платформа и аппаратура спутника будет построена преимущественно на отечественной элементной базе.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов.

Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур. Запуск второго запланирован на 2023 год.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса – два спутника.