Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Группировку из четырех спутников "Арктика-М" развернут на орбите к 2029 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" к 2029 году планирует развернуть на орбите группировку из четырех спутников мониторинга арктического региона "Арктика-М". Об этом сообщил директор департамента навигационных космических систем госкорпорации Виталий Мироничев.

"Группировка из четырех аппаратов "Арктика", ее мы планируем развернуть к 2029 году, будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг арктического региона, в том числе Севморпути", - сказал Мироничев на всероссийском совещании по космической съемке в 2023 году.

Он сообщил, что космический аппарат нового поколения "Арктика-МП" будет унифицирован со спутником "Электро-М". По словам директора департамента "Роскосмоса", платформа и аппаратура спутника будет построена преимущественно на отечественной элементной базе.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов.

Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур. Запуск второго запланирован на 2023 год.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса – два спутника.

Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });