Разработка нового метеоспутника "Арктика-МП" начнется в 2026 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать гидрометеорологический космический аппарат нового поколения "Арктика-МП", который позволит получать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах Земли за счет увеличения количества спектральных каналов и улучшения пространственного разрешения получаемых изображений", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, разработку спутника планируется начать с 2026 года.

"Сейчас в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в "Роскосмос") изготавливается спутник "Арктика-М" №2, запуск которого планируется в 2023 году", - сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации сказали, что создание и выведение на орбиту аппаратов "Арктика-М" №3, №4, №5 и №6 планируется осуществить до 2031 года.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса – два спутника. По данным НПО им. Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.