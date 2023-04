Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Исковые требования удовлетворены ко всем ответчикам, кроме одной компании, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Взыскать с Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd, Магомедова Зиявудина Гаджиевича и Maple Ridge в пользу ПАО "Дальневосточное морское пароходство" 80,113 млрд рублей убытков и $13 783 убытков", - сказала судья.

При этом суд отказал по исковым требованиям к компании Felix.

Ранее суд объявил перерыв до 7 апреля в основном заседании по этому иску для ознакомления с документами одной из иностранных компаний-ответчиков. Представитель компании-ответчика на заседании 31 марта высказала мнение о том, что у российского суда "отсутствует компетенция" для рассмотрения этого спора, и в связи с этим просила прекратить производство в отношении компании. Ее поддержали представители других ответчиков, присутствовавших на заседании. Представитель ДВМП выступила против этого утверждения.

В январе суд отказал Генеральной прокуратуре России во вступлении в дело и в приостановлении производства по делу.

Выступая тогда на заседании, представитель ведомства просил суд приостановить производство по делу до вступления в силу решения Хамовнического суда Москвы, который 11 января обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В доход государства обращены обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц.

Против вступления в дело Генпрокуратуры выступило ДВМП, заявив, что данные дела "не взаимосвязаны, предметы иска у них разные". Позицию истца поддержал и представитель Зиявудина Магомедова.

Этот иск арбитраж зарегистрировал 25 октября 2022 года. В качестве ответчиков в иске, кроме Магомедова и кипрских компаний, указаны Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", - объясняли в FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", - сообщили в группе.

По ходатайству ПАО "ДВМП" суд 11 ноября 2022 года принял меры обеспечения по иску. Суд тогда запретил АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, и в том числе о распределении прибыли.

Суд арестовал по 737 808 127 штук акций ДВМП, принадлежащих Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.

Хамовнический суд 11 января 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры.

Ответчиками по этому иску выступали основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов (32,5% акций ДВМП), его брат - Магомед Магомедов и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Еще четверым фигурантам дела суд также назначил длительные сроки лишения свободы в колонии строгого и общего режима. В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.



Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.