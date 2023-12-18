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Фигурантом дела новосибирского ученого о госизмене стал доцент Томского политеха

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Второго фигуранта уголовного дела о госизмене, по которому проходит главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ, Новосибирск) Валерий Звегинцев, назвали в Советском районном суде Новосибирска.

Как говорится в ответе на запрос "Интерфакса", подписанном и.о. председателя суда Еленой Нефедовой, 7 апреля Советский суд отправил в СИЗО-1 ГУФСИН по Новосибирской области В.М. Галкина, обвиняемого в преступлении по ст. 275 УК РФ (госизмена). 5 декабря суд продлил срок ареста Галкину до 7 февраля 2024 года, отмечается в сообщении.

Источник в СО РАН уточнил агентству, что речь идет о доценте Томского политехнического университета Владиславе Галкине, соавторе Звегинцева по публикации в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинению в госизмене. Срок его меры пресечения продлен до 7 февраля 2024 года.

С открытым письмом в поддержку ученого выступил коллектив ИТПМ. В тексте послания, размещенном на сайте института, говорится, что материалы Звегинцева и других его коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.

Также сообщалось, что директор ИТПМ Александр Шиплюк был арестован в начале августа 2022 года. Ранее, в конце июня, также по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов. Оба ученых были этапированы в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В ИТПМ Шиплюк возглавляет лабораторию "Гиперзвуковые технологии", Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.

Новосибирск Валерий Звегинцев
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