Суд в Новосибирске продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ, Новосибирск) Валерию Звегинцеву, обвиняемому в государственной измене, говорится в сообщении группы "Суды общей юрисдикции Новосибирской области" в соцсети "ВКонтакте".

"Валерию Звегинцеву срок меры пресечения в виде домашнего ареста продлен на два месяца, до 07.02.2024, с соблюдением ограничений и запретов", - говорится в сообщении.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство защитника о разрешении обвиняемому прогулок.

Кроме того, суд продлил также до 7 февраля 2024 года срок содержания под стражей второму обвиняемому в госизмене, данные которого суд не сообщает.

Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

С открытым письмом в его поддержку выступил коллектив ИТПМ. В тексте послания, размещенном на сайте института, говорится, что материалы Звегинцева и других его коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.

Источник в СО РАН уточнял "Интерфаксу", что Звегинцев был задержан в апреле за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале.

Также сообщалось, что директор ИТПМ Александр Шиплюк был арестован в начале августа 2022 года. Ранее, в конце июня, также по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов. Оба ученых были этапированы в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В ИТПМ Шиплюк возглавляет лабораторию "Гиперзвуковые технологии", Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.