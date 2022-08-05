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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Директор новосибирского института Шиплюк арестован по делу о госизмене

Директор новосибирского института Шиплюк арестован по делу о госизмене
Архивное фото
Фото: Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Директор института теоретической и прикладной механики (ИТПМ, Новосибирск) Александр Шиплюк арестован по подозрению в госизмене, сообщил "Интерфаксу" замдиректора ИПТМ по науке Андрей Сидоренко.

"Да, такая информация (об аресте - ИФ), есть. Подозревается в госизмене", - сказал он.

По мнению Сидоренко, данное дело не связано с уголовным делом старшего научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова, который был задержан в начале июля по подозрению в госизмене.

ИПТМ Новосибирск Александр Шиплюк Анатолий Маслов Андрей Сидоренко
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