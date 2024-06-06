РАН следит за объективностью расследования дел ученых, подозреваемых в госизмене

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) следит за объективностью расследования в отношении российских ученых, которые стали фигурантами уголовных дел о государственной измене, заявил "Интерфаксу" президент РАН Геннадий Красников.

"Какой может быть механизм, если ученые нарушают закон? Наша задача, и мы над ней работаем, на объективности расследования и чтобы было непредвзятое отношение к нашим ученым. Здесь мы очень внимательно следим", - сказал Красников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я уверен, ни один случай, который произошел, он мимо нас не проходит. Но законы надо выполнять", - добавил президент РАН.

В августе 2022 года по подозрению в госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ), расположенного в Новосибирске, Александр Шиплюк.

Кроме того, как сообщалось, уголовное дело о госизмене расследуется в отношении главного научного сотрудника ИТПМ Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.

В мае текущего года Санкт-Петербургский городской суд признал другого новосибирского ученого Анатолия Маслова виновным в государственной измене. Главный научный сотрудник расположенного в Новосибирске Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Маслов был задержан в конце июня 2022 года. 77-летний ученый занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.