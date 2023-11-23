Импорт рыбы в РФ за 10 месяцев вырос на 26%, но в октябре упал на 29%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года импортировала 465 тыс. тонн рыбы, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $1,9 млрд. Об этом сообщает Рыбный союз со ссылкой на подсчеты своего аналитического центра.

Такая динамика объясняется преимущественно эффектом низкой базы весны прошлого года, поясняется в пресс-релизе.

По итогам последних трех месяцев (август-октябрь) импорт в весе по сравнению с таким же периодом прошлого года не изменился, но стоимость поставок снизилась на 18%. В октябре же показатели упали: на 29% в натуральном и на 41% в стоимостном выражении. Основная причина такой динамики – рост курса доллара, поясняется в пресс-релизе.

По данным Рыбного союза, основным импортным продуктом является мороженая скумбрия (в 2022 году она была на шестом месте). На нее приходится 9% в весе поставок за 10 месяцев и 13% - в октябре. В стоимости - 4% и 6% соответственно. Начиная с августа, ее поставки снижаются. При этом 82% приходится на атлантическую скумбрию, которую поставляют с Фарерских островов (в 2022 году на нее приходилось только 59% из-за перебоев с поставками). Остальное - тихоокеанская скумбрия из Китая, Южной Кореи и Эквадора.

На втором месте - сурими (на первом в 2022 году), доля которого остается стабильной в весе (9-10% в 2022 и 2023 годах), но снижается в стоимости – с 6-7% в 2022 году до 4-5% в 2023 году.

Топ-3 замыкают креветки ваннамей, занимавшие второе место в 2022 году . Их доля за 10 месяцев составила 9% в весе (12% в стоимости), в октябре - 7% в весе (10% в стоимости).

"В связи с такой динамикой приходится делать вывод о падении спроса на креветку ваннамей со стороны импортеров. Это может служить признаком снижения покупательского спроса", - говорится в сообщении.

Доля семги (третье место в 2022 году) в импорте в этом году выросла до 7% в весе с 6% в 2022 году и до 13% в стоимости с 10%. Рост доли говорит об устойчивой популярности семги среди россиян, считают в Рыбном союзе.

На пятом месте - гигантский кальмар, поднявшийся с восьмого места в прошлом году. Его доля в весе выросла с 3% в 2022 году до 6% в этом году, в стоимости - с 2% до 3%.