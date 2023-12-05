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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

РФ за 11 месяцев увеличила экспорт рыбной продукции на 13% до 2,1 млн т

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 11 месяцев этого года экспортировала 2,1 млн тонн рыбной продукции, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В стоимостном выражении прирост составил 1% до $5,2 млрд, сообщает Росрыболовство.

Основным экспортным товаром за этот период стала мороженая рыба – 1,6 млн тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. Экспорт рыбного филе (включая фарш) вырос на 1%, до 202 тыс. тонн, рыбной муки и непищевых гранул из водных биоресурсов – на 15% до 136 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных – на 33% до 112 тыс. тонн.

"Российские рыбаки ведут промысел со стабильным плюсом по объему вылова к уровню прошлого года. Увеличение экспортных поставок идет без ущемления интересов отечественного потребителя: обеспечение внутреннего рынка является безусловным приоритетом", - подчеркивает Росрыболовство.

Ведомство также сообщило, что импорт рыбной продукции в январе-ноябре составил около 547 тыс. тонн, что на 10% больше, чем год назад. В стоимостном выражении поставки сохранились на уровне 2022 года – $2,4 млрд.

"Россия импортирует продукцию из тех видов водных биоресурсов, которые не добываются и/или не производятся в стране, или производятся в недостаточном количестве для удовлетворения спроса", - поясняет Росрыболовство.

Как сообщалось, вылов рыбы в РФ к настоящему времени достиг 5 млн тонн. За весь прошлый год было добыто 4,9 млн тонн.

Росрыболовство
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