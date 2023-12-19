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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками личных мобильных телефонов во время занятий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, телефоны можно будет применить только в случае возникновения опасности жизни или здоровью обучающихся или работников образовательной организации.

Как отметила ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в случае необходимости для образовательных целей будут использоваться школьные гаджеты, а не личные. Также она сообщала, что закон не ограничивает использование телефонов вне учебной деятельности, например, на переменах.

Кроме того, законом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Владимир Путин
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