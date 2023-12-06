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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Российские алмазодобывающие компании пытаются хеджировать риски от возможных санкций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российские алмазодобывающие компании понимают риски от возможного введения иностранных санкций против этой отрасли экономики и пытаются нивелировать эти угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкции по алмазам - это не новость. Это проговаривается, и достаточно детально, уже не первый месяц. И, соответственно, наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчет себе в тех рисках, которые перед ними стоят и, естественно, пытаются хеджировать эти риски", - сказал он журналистам, комментируя возможность введения странами "большой семерки" санкций против российской алмазной отрасли.

Дмитрий Песков
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