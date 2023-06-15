В Думе ждут, что закон о регулировании майнинга заработает в 2024 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании майнинга криптовалют может заработать в 2024 году, заявил на ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По подсчетам Минфина, прибыль майнеров сейчас составляет примерно 100 млрд рублей в год, а после принятия закона возможно кратное увеличение отрасли.

"Я думаю, мы справимся в течении полутора месяцев с тем, чтобы подготовить законопроект (о майнинге криптовалют - ИФ) к рассмотрению в первом чтении. Потом пойдет все быстрее, вполне возможно, что в октябре второе и третье чтение. Соответственно, следующий год уже криптомайнеры и криптовалютчики смогут работать в правовом пространстве и платить налоги, приносить пользу нашей экономике", - сказал Аксаков.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что министерству в первую очередь важно, чтобы были созданы все условия для работы отрасли, а потом уже можно считать все плюсы, в том числе и налоги, которые придут в бюджет.

"По нашим расчетам добывается криптовалюты примерно на $4 млрд, а прибыль майнеров составляет примерно 100 млрд рублей. Соответственно, исходя из этого, можно сделать расчет, применив ставку 20% (налог на прибыль - ИФ), что при текущих условиях это могло бы быть порядка 20 млрд рублей", - сказал глава департамента.

По его словам, если будут созданы правильные предпосылки для развития отрасли, то возможно кратное увеличение отрасли и соответственно налоговых взносов.

"Так как отрасль не отрегулирована, ее де-факто не существует для контролирующих, проворящих органов. Мы видим лавинообразный рост "черного" ввоза майнингового оборудования в Россию, что тоже является недополученными доходами бюджета", - отметил в ходе сессии Игорь Рунец, генеральный директор BitRiver (оператор дата-центров по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн вычислений).

Павел Сниккарс, замминистра энергетики привел еще один пример, связанный с задержкой принятия закона, регулирующего майнинг в России.

"Мы сейчас вот обсуждаем здесь, в Петербурге, песня была написана, про город которого нет. Мы сейчас обсуждаем отрасль, которой нет. Причем обсуждаем эту отрасль, которой нет, уже третий год. И что за это время произошло? А произошло следующее. У нас в Иркутской области, в Черемховский районе мы остановили техприсоединение всех потребителей, благодаря майнерам, низкий им поклон. То есть ни садики, ни школы, ни жилье больше не получают технические условия на присоединение. Мы сейчас думаем, как нам дефицит на 2028 год покрыть, проведя конкурс и все вы, уважаемые коллеги, все предприятия, которые сейчас платят налоги, заплатят за строительство этой станции, чтобы она энергоснабжала потребителей (майнеров - ИФ), которые не платят налоги на протяжении всего этого времени. Мне кажется здесь есть некоторый дуализм, как минимум", - посетовал замминистра.

Сниккарс отметил, что Минэнерго будет предлагать вводить нормы отраслевых ограничений в части регулирования и размещения майнеров в конкретных местах энергосистемы. " А мы (сейчас - ИФ) не можем это отрегулировать, возможности (законодательной - ИФ) нет, потребителей нет", - сказал Сниккарс, но пообещал решить проблему и в отсутствии законодательных норм.

Аксаков призвал посмотреть на проблему шире, с учетом перспектив того, что майнинг, как начальная инфраструктура создания криптовалют, уходит в прошлое. "Современные криптовалюты создаются без процедуры майнинга и соответственно, если мы создадим мощности, то вопрос - как их использовать? Мы можем оказаться в ситуации, когда созданные мощности просто окажутся не нужны", - предупредил депутат.

"Говоря о строительстве майнинговых дата-центров мы сейчас говорим по большому счету о создании, о фундаменте для отрасли энергоемких вычислений. Это в том числе и искусственный интеллект, который предъявляет абсолютно те же самые требования к надежности, к размещению и сетевой связности", - пояснил Игорь Рунец.

По словам генерального директора BitRiver, сейчас отрасль искусственного интеллекта в России если сравнивать с майнингом, потребляет копейки. "Но если посмотреть на опыт китайских компаний, мы увидим вокруг крупных городов - Пекина, Шанхая, если не гигаватты (ГВт), то сотни мегаватт (МВт) дата-центров для искусственного интеллекта, которые перемалывают распознавание лиц для камер наружного наблюдения и так далее. Мы к этому придем и в настоящий момент мы говорим о фундаменте, который можно диверсифицировать и направить на разное применение", - отметил представитель отрасли.

В ноябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют. При этом в рамках этого же пакета обсуждалась возможность внесения поправок об использовании криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам - соответствующее поручение еще в прошлом году дал премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент документ не дошел до первого чтения из-за ряда разногласий. "Забуксовали опять. Там у нас разногласия, сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется рад совещаний по этому поводу, не то, что все опустили руки, надеемся до чего-то договориться", - сказал в январе замминистра финансов Алексей Моисеев.