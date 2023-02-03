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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Майнеры в РФ потребляют 2-2,5 ГВт электроэнергии в год

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские майнинг-фермы потребляют от 2 до 2,5 ГВт электроэнергии в год, китайские майнеры остаются лидерами в мире по объему энергопотребления. Об этом сообщил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по электрогенерации Дмитрий Ступин в пятницу.

"На сегодняшний день в России майнеры потребляют порядка 2,5 гигаватт электричества (ежегодно - ИФ). Что будет дальше с мировым майнингом не совсем ясно, есть разные прогнозы", - сказал Ступин, выступая на VII Пермском экономическом конгрессе в пятницу.

Он отметил, что 90% майнинга в России имеет промышленный характер.

По его словам, Китай, несмотря на имеющийся законодательный запрет, остается мировым лидером по потреблению майнерами электроэнергии.

PR-директор компании Promminer Александр Федоров в ходе конгресса сообщил, что майнеры в России добывают примерно 143 биткоина в день. В его презентации указано, что при текущем курсе криптовалюты это около 170 млн рублей ежедневно или 5,2 млрд рублей в месяц.

По его информации, доля России в мировом рынке добычи криптовалют ежегодно растет. К концу 2023 года ожидается прирост доходности майнинга по текущему курсу криптовалют до 200 млн рублей ежедневно.

Как сообщалось ранее, бум майнинга в некоторых регионах России начался в 2020 году вслед за ростом курса биткойна и запрета на этот вид деятельности в Китае. Майнинг привел к росту потребления электроэнергии в ряде регионов.

В частности, Иркутск стал неофициальной столицей майнинга за счет самого низкого тарифа на электроэнергию в РФ для населения. По данным энергетиков и МВД, в Иркутской области добывают криптовалюту с помощью б/у ASIC-майнеров ("интегральная схема специального назначения") из Китая. Их находят в частных домах, дровяниках, в бараках, на балконах многоэтажек и даже в собачьих будках. Сообщалось также, что из-за майнеров, перегружавших сети, в регионе участились случаи аварийного отключения электроэнергии, а также возросло число пожаров.

Объем потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Хакасии, втором по популярности у майнеров регионе РФ после Иркутской области, в 2022 году, согласно оценкам, достиг 36 млн кВт.ч, превысив показатель 2021 года на 63%. Показатель за 2022 год учитывает как майнинговые фермы, эксплуатация которых доказана, так и те объекты, которые лишь подозреваются в этой деятельности. В Хакасии для борьбы с незаконным майнингом планировалось ввести дифференцированную систему оплаты электроэнергии для физлиц.

Согласно отчету о функционировании Единой энергосистемы России в 2022 году, выработка электроэнергии в РФ составила 1,12 трлн кВт.ч, потребление 1,11 трлн кВт.ч.

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна РАКИБ
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