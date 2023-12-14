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Россия просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц до июля

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия рассматривает просьбу России о тарифной льготе в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины свежих яиц домашних кур (код 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 1,2 млрд штук, говорится в материалах ЕЭК.

Инициатива касается ввоза яиц на территорию Россию в период с 1 января по 30 июня 2024 года.

Действующая ставка ввозной пошлины в отношении яиц при поставках на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 15%.

"Предлагаемая Российской Федерацией мера таможенно-тарифного регулирования распространяется на яйца свежие кур домашних, предназначенные как для реализации в розничной торговле, так и для использования в производстве пищевой продукции. Реализация меры позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц, сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить ее дефицит, обеспечить рост предложения в соответствии с платежеспособным спросом", - отмечается в материалах ЕЭК.

На этой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции России поддержала предложение Минсельхоза об обнулении пошлин на импорт яиц в первом полугодии 2024 года.

Инициатива была вызвана резким ростом цен на яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Генпрокуратура ЕАЭС ЕЭК Минсельхоз Росстат ФАС
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