Иркутская область предложила бизнесу зафиксировать цены на яйца до конца марта

Производители должны будут обязаться удерживать цены на уровне 21 декабря, ритейл - не устанавливать надбавку выше 15%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области, региональные производители куриных яиц и торговые сети до конца 2023 года подпишут меморандум, который зафиксирует цены на куриные яйца первой-второй категории, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

"Решение принято в рамках исполнения поручения губернатора Игоря Кобзева. Мы провели переговоры и подготовили серьезный документ, который будет действовать до 31 марта 2024 года. Он предусматривает, что производители в договорах установят отпускные цены на яйца на уровне действовавших на 21 декабря текущего года. В свою очередь, торговые сети установят максимальную торговую надбавку не более 15%", - сказал он.

По словам министра, власти будут следить за рынком, в частности, после того, как в торговых сетях появятся импортные яйца из Турции, Азербайджана, Ирана. Как ожидают иркутские производители, влияние импортной продукции на рынок станет заметным в июле-августе 2024 года. Сумароков не исключил, что импорт, наряду с инфляцией могут поставить местных производителей в "неудобное положение", а потому власти региона будут готовы поддержать их (сейчас в Иркутской области нет прямых механизмов поддержки производителей куриных яиц - ИФ).

"Рассматриваем возможность региональной поддержки птицеводов для повышения эффективности наших птицефабрик, чтобы они могли снизить затраты на производство продукции, чтобы не было необходимости повышать цены на продукцию из-за роста цен на сопутствующие ресурсы", - сказал министр.

Цены на яйца в Иркутской области выросли на фоне роста себестоимости их производства - с начала года на 37% (в России в среднем на 39% - ИФ).

Заместитель гендиректора по экономике и финансам СХАО "Белореченское" Татьяна Пухмахтерова, комментируя рост себестоимости продукции, сообщила журналистам, что по сравнению с 2022 годом бензин подорожал на 40%, транспортные услуги у отдельных компаний - на 57%, запчасти к импортному оборудованию (для яйцесортировочной машины) - вдвое, вакцины - также вдвое, жмых - на 26%, соя - на 35%, лизин (аминокислота) - 25%. По ее словам, большую долю в себестоимости продукции занимают корма - именно рост цен на них существенно сказался на конечной цене производителей яиц.

По данным правительства Иркутской области, в регионе ежегодно производится около 1 млрд яиц, из них 640 млн штук - для области, более 400 млн - вывозится за пределы региона. 87% всего объема производства обеспечивают две птицефабрики: СХАО "Белореченское" и СПК "Окинский". Кроме этого, в Иркутскую область из других субъектов ежегодно завозится 80-100 млн яиц.

На прошлой неделе власти Астраханской области, чтобы не допустить социальную напряженность, организовали продажу яиц от местных птицефабрик по цене ниже рыночной, но ограничили отпуск тремя десятками в одни руки.