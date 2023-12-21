ЯНАО принял закон о правовых отношениях в области вечной мерзлоты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное собрание ЯНАО - основного региона добычи природного газа в России - приняли базовый закон "О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе".

Как сообщает пресс-служба парламента, документ устанавливает правовые основы регулирования отношений в области вечной мерзлоты для безопасного ведения хозяйственной деятельности на территории региона.

Законом закрепляются основные принципы государственного управления в области вечной мерзлоты, полномочия Заксобрания и правительства региона, прописываются особенности участия органов местного самоуправления в охране многолетней мерзлоты. Также обязательными становятся мероприятия по ее охране, по организации и проведению комплексного геокриологического мониторинга вечномерзлых грунтов.

"Практически весь Ямал - это территория вечной мерзлоты. Наша задача - предотвратить или минимизировать возможные риски, в том числе вызванные аномальными изменениями климата", - отметил через пресс-службу председатель комитета по экологии, промышленности и ЖКХ регионального Заксобрания Алексей Ситников.

Для региона, где крупные города, транспортная и нефтегазовая инфраструктура построены на вечной мерзлоте, появление базового закона имеет принципиальное значение, отметили в Заксобрании. В последние десятилетия в Арктике наблюдается аномально жаркая погода, и, по прогнозам ученых-мерзлотоведов, уже через 50 лет вечной мерзлоты не будет в верхних 15 метрах грунтов оснований зданий и сооружений. Деградация почвы может привести к повреждениям и разрушениям капитальных объектов жилищного и индустриального строительства и инфраструктуры. Возможный ущерб может превысить 5 трлн рублей.

Законопроект готовился при взаимодействии региональных властей с Научным центром изучения Арктики. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас на Ямале проводятся исследования вечной мерзлоты. В регионе пробурено более 60 термометрических скважин фонового мониторинга. Руководство Научного центра изучения Арктики впервые в России инициировало включение региональной системы фонового мониторинга мерзлоты в систему государственного мониторинга вечной мерзлоты Росгидромета.

В частности, в 2023 году в ЯНАО были пробурены две термометрических скважины в составе государственной наблюдательной сети для мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России.

Комплексная сеть наблюдения за мерзлотой будет развернута на всей территории залегания криолитозоны в пределах России, за три года (с 2023 по 2025 годы) установят 140 станций. На основе полученных данных ученые будут прогнозировать последствия и учиться предотвращать аварии в криолитозоне.