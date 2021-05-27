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Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.
Фото: Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Более 40% оснований зданий и сооружений в российской криолитозоне деформировались из-за деградации мерзлоты, ущерб от этого явления может составить не менее 5 трлн рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов", - сказал Козлов на IX Невском международном экологическом конгрессе в четверг.

По его словам, ученые из МГУ, РАН и ФГБУ "Гидроспецгеология", в свою очередь, подсчитали и спрогнозировали вероятный ущерб, который понесет РФ от деградации мерзлоты. "К 2050 году - не менее 5 трлн рублей", - сообщил министр.

При этом, по его словам, подавляющее большинство данных о состоянии криолитозоны устарело и нуждается в обновлении.

Ранее в мае стало известно, что Минприроды предложило создать всероссийскую систему мониторинга многолетней мерзлоты для защиты природы от экологических катастроф.

Минприроды Александр Козлов

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