Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Законопроект об экологическом мониторинге на Севморпути будет готов к августу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минприроды планирует к августу разработать законопроект о государственном экологическом мониторинге на Северном морском пути (СМП), сообщил глава ведомства Александр Козлов в ходе "круглого стола" по проблемам Арктики и Антарктики, организованного в рамках Невского международного экологического конгресса.

"Совместно с Росгидрометом и Росатомом мы подготовили проект концепции системы государственного экологического мониторинга в акватории СМП. Он должен обеспечить всех заинтересованных пользователей достоверной и полной информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, текущей и экстренной информацией о природных явлениях. До конца июля разработаем и представим проект федерального закона по этой теме", - сказал министр.

Ранее Козлов отмечал, что экологический мониторинг на СМП есть и сейчас, но нужно расширить охват акватории и объём измеряемых параметров. Также Минприроды со специалистами обсуждают вопросы требований к судам, проходящим по арктическим морям.

Выступая на "круглом столе" Невского экоконгресса, Козлов напомнил, что недавно в Салехарде был открыт первый пункт государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты - скважина глубиной около 25 метров с 32 датчиками. Планируется, что комплексная сеть наблюдения за мерзлотой будет развернута на всей территории залегания криолитозоны в пределах РФ за три года (с 2023 по 2025 год). За это время будут установлены 140 станций. На основе полученных данных учёные смогут прогнозировать последствия и учиться предотвращать аварии в криолитозоне.

Кроме того, добавил министр, в Арктике проводится масштабная "генеральная уборка", предполагающая ликвидацию вреда, накопленного за предыдущие десятилетия.

Козлов также рассказал о задачах исследования уникальной ледостойкой платформы "Северный полюс", которая вморожена в лед и сейчас дрейфует в арктической акватории.

"Основная задача платформы - стать ключевой точкой сбора информации о природной среде, которая нужна для создания моделей погоды и климата. Данные с платформы будут подгружаться в систему "Север" Росгидромета. Ею пользуются все компании, работающие на Северном морском пути. В частности, и Росатом, где сконцентрирован весь ледокольный флот. Система необходима для перехода к круглогодичной навигации по СМП", - подчеркнул министр.

Минприроды Александр Козлов Северный морской путь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

В российские школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });