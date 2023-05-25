Законопроект об экологическом мониторинге на Севморпути будет готов к августу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минприроды планирует к августу разработать законопроект о государственном экологическом мониторинге на Северном морском пути (СМП), сообщил глава ведомства Александр Козлов в ходе "круглого стола" по проблемам Арктики и Антарктики, организованного в рамках Невского международного экологического конгресса.

"Совместно с Росгидрометом и Росатомом мы подготовили проект концепции системы государственного экологического мониторинга в акватории СМП. Он должен обеспечить всех заинтересованных пользователей достоверной и полной информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, текущей и экстренной информацией о природных явлениях. До конца июля разработаем и представим проект федерального закона по этой теме", - сказал министр.

Ранее Козлов отмечал, что экологический мониторинг на СМП есть и сейчас, но нужно расширить охват акватории и объём измеряемых параметров. Также Минприроды со специалистами обсуждают вопросы требований к судам, проходящим по арктическим морям.

Выступая на "круглом столе" Невского экоконгресса, Козлов напомнил, что недавно в Салехарде был открыт первый пункт государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты - скважина глубиной около 25 метров с 32 датчиками. Планируется, что комплексная сеть наблюдения за мерзлотой будет развернута на всей территории залегания криолитозоны в пределах РФ за три года (с 2023 по 2025 год). За это время будут установлены 140 станций. На основе полученных данных учёные смогут прогнозировать последствия и учиться предотвращать аварии в криолитозоне.

Кроме того, добавил министр, в Арктике проводится масштабная "генеральная уборка", предполагающая ликвидацию вреда, накопленного за предыдущие десятилетия.

Козлов также рассказал о задачах исследования уникальной ледостойкой платформы "Северный полюс", которая вморожена в лед и сейчас дрейфует в арктической акватории.

"Основная задача платформы - стать ключевой точкой сбора информации о природной среде, которая нужна для создания моделей погоды и климата. Данные с платформы будут подгружаться в систему "Север" Росгидромета. Ею пользуются все компании, работающие на Северном морском пути. В частности, и Росатом, где сконцентрирован весь ледокольный флот. Система необходима для перехода к круглогодичной навигации по СМП", - подчеркнул министр.