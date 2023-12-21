Отмену ограничения полной стоимости кредита по ссудам в России могут продлить после марта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России изучит возможность продления меры по отмене ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по ссудам, которая пока продлена до 31 марта 2024 года, и не исключает применения других подобных механизмов, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Мы подумаем, возможно, действительно речь пойдет о каком-то продлении, возможно, это будет не мораторий, а какой-то там еще другой по технике подход. Мы внутри обсудим, вернемся с этим, но какой-то мониторинг все равно будем делать для того, чтобы просто понимать среднюю температуру, что происходит", - сказал Данилов на юридической конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Изначально отмена ограничения ПСК была введена в августе и должна была продлиться до 31 декабря 2023 года. В ноябре ЦБ продлил меру до 31 марта 2024 года.

"У нас есть мораторий на ограничение предельной стоимости на первый квартал в связи с тем, что ставки резко поднялись. Референсное значение для расчета этого предельного значения берется на два квартала назад. У нас получается, что база для определения этого предельного значения - до значительного повышения ставок. Получается, банки не могли бы реагировать на тот подъем ставок, который произошел в экономике, просто не могли бы кредиты выдавать. Мы поэтому мораторий ввели и продлили его на первый квартал", - отметил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что в дальнейшем в значительной степени поменяется сама методика расчета ПСК. "Это тоже надо учесть", - подчеркнул он.

Закон, направленный против манипуляций с полной стоимостью кредита или займа и навязывания дополнительных платных услуг, вступит в силу с 21 января 2024 года. Нормативный акт, в частности, расширяет перечень платежей заемщика, которые банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет ПСК. Этот показатель по общему правилу будет рассчитываться исходя из максимально возможной суммы платежей, если они зависят от поведения заемщика, например, от оплаты каких-либо услуг или соблюдения определенных условий. Из этого правила предусмотрены исключения. Кроме того, предельный срок для отказа заемщика от дополнительных услуг увеличивается с 14 до 30 дней. Также подпадает под запрет недобросовестная реклама кредитов и займов, когда кредиторы привлекают клиентов низкой процентной ставкой, но не акцентируют внимание на условиях ее получения.

Вообще отказываться от ПСК Банк России пока не готов, заявил Данилов. "Все-таки хочется сначала увидеть некоторую зрелость у наших банков, с тем, что мы действительно можем сделать этот шаг, когда конкуренция будет реально работать на снижение ставки", - отметил директор департамента ЦБ.

Он добавил, что сейчас некоторые банки показывают "нереальные" ставки (низкие в рекламе, которые отличаются от ставок в действительности - ИФ) для привлечения клиентов. Другим кредитным организациям приходится либо проигрывать в конкуренции, либо, "чтобы с ними конкурировать, тоже идти на махинации".

"Риск вот этот я сейчас вижу. Нам нужно сделать, чтобы правила игры были одинаковыми, чтобы все показывали одинаковую ставку, и тогда за счет конкуренции ставки будут снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.