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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ отметил ускорение темпов роста потребкредитов в августе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительского кредитования в августе ускорились до 2,4% с 2% в июле несмотря на рост ставок после повышения ключевой, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.

"Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования также способствуют сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году", - указывает регулятор.

Чтобы ограничивать риски перегрева рынка, Банк России продолжает ужесточать макропруденциальную политику, так как качество новых выдач остается невысоким (во втором квартале доля кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% составляла 27%, а с ПДН 50-80% - 33%).

Так, с 1 октября будут существенно ужесточены макропруденциальные лимиты (в четвертом квартале кредиты заемщикам с ПДН более 80% и кредиты со сроком более пяти лет не должны в отдельности превышать 5% выдач). Кроме того, с 1 сентября повышены макронадбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокими значениями полной стоимости кредита (ПСК) и ПДН.

"Мы ожидаем, что эти меры приведут к заметному замедлению темпов роста кредитного портфеля по итогам 2023 года и сделают структуру кредитования более сбалансированной", - прогнозирует ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что доля проблемных кредитов в сегменте необеспеченных потребительских ссуд за месяц немного сократилась - до 8,2 с 8,4%.

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