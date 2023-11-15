ЦБ РФ продлил до 31 марта 2024 года отмену ограничения к ПСК по потребкредитам

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продлил до 31 марта 2024 года отмену ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по кредитам для выравнивания среднерыночного значения показателя на основе текущих рыночных данных, говорится в сообщении ЦБ.

Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в августе и должна была продлиться до 31 декабря 2023 года.

Без введения указанной меры ограничение на первый квартал 2024 года устанавливалось бы исходя из среднерыночного значения ПСК за третий квартал 2023 года в связи с лагом в два квартала между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения. То есть, оно не учитывало бы эффект повышения ключевой ставки и сильно ограничивало бы доступность розничных кредитов, отмечает регулятор.

ЦБ также планирует продлить отмену ограничения к ПСК для кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по всем категориям потребительских займов, для микрофинансовых организаций по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займам.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. ПСК не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита/займа, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.